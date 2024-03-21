قالت مجموعة إي إف جي القابضة المصرية، في بيان الخميس، إنها تدرس عدة خيارات تتضمن الطرح لبعض من شركاتها التابعة.

تعمل المجموعة منذ نحو 40 عام، لتقديم الخدمات المالية والاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في عدة دول وتتضمن أعمالها: بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس، والبنك التجاري (aiBANK).

وفي بيان للبورصة المصرية الخميس، قالت المجموعة، إنها تدرس حاليا "بشكل جدي عدد من الخیارات، ومن بینھا طرح جزئي لأسھم و/أو زیادة رأسمال تخصص لمساھمین جدد لبعض من شركتھا التابعة وعلى رأسھم شركة فالیو".

وشركة فاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، أطلقت في 2017 وهي منصة للشراء الآن والدفع لاحقا، وتوفر خطط وبرامج تقسيط ميسرة لشراء الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والتعليم، وغيرها.

وخلال 2023، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 34% على أساس سنوي لتسجل 14.7 مليار جنيه، وقالت في بيان سابق إن ذلك "بفضل الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، وفاليو، والبنك التجاري (aiBANK)".

وارتفعت إيرادات شركة فاليو في العام الماضي بمعدل سنوي 78% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، وفق بيان سابق للمجموعة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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