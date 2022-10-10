أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن تأهيل 8 شركات محلية للمنافسة على رخصة للتنقيب عن خام الجبس، وفق بيان نقلته وكالة أنباء السعودية واس، الاثنين.

ووفقا للبيان، يقع المجمع التعديني الذي تبلغ مساحته نحو 0.6 كيلو متر مربع في منطقة المدينة المنورة.

وللجبس استعمالات كثيرة في الديكورات المنزلية مثلا.

تسعى السعودية وهي أكبر مصدر للبترول في العالم إلى تعزيز استثماراتها في قطاع التعدين، ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

الشركات المتأهلة:

ـ شركة أسمنت المتحدة الصناعية

ـ شركة الجبس الأهلية

ـ شركة الجبس العالمية المحدودة

ـ شركة الخياط للجبس المحدودة

ـ شركة المتحدة للصناعات التعدينية

ـ شركة جبس ينبع للصناعة

ـ شركة مدى للجبس المحدودة

ـ شركة مصنع أسك للجبس المحدودة

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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