يعتزم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، إيقاف العمليات بالعملة الأجنبية على بطاقات الخصم المرتبطة بحسابات الجنيه، وذلك اعتبارا من 10 أكتوبر، بحسب رسالة نصية تلقاها أحد عملاء البنك.

ووفقا للرسالة سيقتصر استخدام بطاقة الخصم على العمليات التي تُقام بالجنيه المصري داخل مصر.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إبلاغ البنك العربي الإفريقي الدولي- مصر، عملاءه بإيقاف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم واتخذ المصرف العربي الدولي خطوة مماثلة، بحسب ما نشرته وكالة رويترز يوم الخميس. وهو ما أرجعه مصدر مصرفي في مصر تحدث لرويترز إلى نقص العملة، متوقعا أن تفرض مزيد من البنوك قيود مماثلة.

وتتخذ المصارف إجراءات لمواكبة الوضع الحالي للبلاد التي تشهد أزمة اقتصادية حادة وشح في الدولار، وقام بنك HSBC مصر بخفض السحب النقدي الشهري للعملات الأجنبية لجميع بطاقاته إلى 1000 دولار من 1500 دولار سابقا، بحسب رسالة نصية استلمها عميل في مصر الأسبوع الماضي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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