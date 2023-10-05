أوقف البنك العربي الإفريقي الدولي- مصر المعاملات الدولية على بطاقات الخصم (debit cards)، بحسب رسالة نصية استلمها بعض عملاء البنك.

وأكد ممثل عملاء البنك العربي الإفريقي الدولي هذه الخطوة، وفق وكالة رويترز، مرجعا إياها إلى نقص النقد الأجنبي في مصر. واتخذ المصرف العربي الدولي خطوة مماثلة، بحسب الوكالة.

ونقلت رويترز، الخميس، عن مصرفي في مصر قوله إن نقص العملة يسبب مشاكل مماثلة لبنوك أخرى، غير أن كل بنك يتخذ قراراته بشكل منفصل، لكنه توقع أن تفرض مزيد من البنوك قيود مماثلة الأسبوع المقبل.

"المقصود من المعاملات الدولية هو أي حاجة بالدولار سواء برا أو أون لاين بالدولار، (بعد القرار) من يحمل بطاقة الخصم يمكنه استخدامها في مصر فقط وبالجنيه سواء بالسحب أو أون لاين"، بحسب ما صرح به مصدر لموقع زاوية عربي.

وتتخذ المصارف إجراءات لمواكبة الوضع الحالي للبلاد التي تشهد أزمة اقتصادية حادة وشح في الدولار، وقام بنك HSBC مصر بخفض السحب النقدي الشهري للعملات الأجنبية لجميع بطاقاته إلى 1000 دولار من 1500 دولار سابقا، بحسب رسالة نصية استلمها عميل في مصر هذا الأسبوع.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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