قرر مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان المصري، المدرج في البورصة المصرية، تعيين يحيى أبو الفتوح رئيس تنفيذي وعضو منتدب للبنك اعتبارا من أول يوليو 2026، خلفا لحسن إسماعيل غانم الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية، وفق إفصاح البنك للبورصة الاثنين.

تأسس بنك التعمير والإسكان عام 1979، وهو مدرج في البورصة المصرية منذ عام 1983 وتمتلك جهات حكومية غالبية أسهمه، وكان البنك متخصص فقط في تمويل الإسكان والتنمية العمرانية قبل أن يتحول إلى بنك تجاري شامل. لدى البنك أكثر من 100 فرع وما يزيد على 400 ماكينة صراف آلي، بحسب موقعه الإلكتروني.

عن يحيى أبو الفتوح

(وفق حسابه على لينكدإن + موقع البنك الأهلي)

- يمتلك خبرة مصرفية تتجاوز 35 عام، وحاصل على بكالوريوس التجارة تخصص المحاسبة من جامعة القاهرة.

- تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري - أكبر بنك حكومي في البلاد - منذ 2016 حتى الآن، بعد رحلة عمل في البنك امتدت منذ 2008.

- شغل منصب رئيس منطقة جنوب القاهرة لقطاع الشركات في البنك العربي خلال الفترة من 1994 إلى 2008.

-عمل في بنك أوف أميركا في منصب مشرف على العمليات خلال الفترة 1990 - 1994.

- وقبلها عمل في بنك مصر - ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد - بقطاع تمويل التجارة لنحو 6 سنوات.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا