خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مخاطر السداد على المدى الطويل لبنوك مصرية حكومية وخاصة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت الوكالة خفضت مطلع نوفمبر، تصنيف مصر لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "-B" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع استمرار مخاطر التمويل.

ووفق بيانات صادرة مساء الاثنين، خفضت الوكالة تصنيف البنك التجاري الدولي مصر - أكبر بنك خاص في البلاد - إلى "-B" من "B"، مع نظرة مستقرة.

كما خفضت تصنيف البنك الأهلي - وهو أكبر بنك حكومي- وبنك مصر وبنك القاهرة الحكوميين أيضا من B إلى "-B" مع نظرة مستقرة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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