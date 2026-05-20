ماذا نعرف مسبقا؟

قدم تحالف مصرفي مكون من 12 بنك، تمويل لشركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات المصرية، والعاملة في تقديم خدمات الإنشاءات المدنية والبحرية، بنحو 12 مليار جنيه (225 مليون دولار)، لتمويل مشروع استراتيجي لتطوير البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد.

ماذا نعرف عن الشركة والمشروع؟

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست من عام 1991، ومقرها الرئيسي الإسكندرية، وتعمل في تقديم خدمات الإنشاءات المدنية والبحرية، ولديها خبرة مماثلة في المشاريع الكهروميكانيكية.

- لديها أكثر من 500 مشروع متنوع، تضمن المشاريع المدنية، والحديدية، والبحرية، والطرق والجسور، والبنية التحتية (أنظمة المياه والصرف الصحي - الكهروميكانيكية).

- تعمل الشركة في مصر ولديها مكاتب في السعودية والإمارات وليبيا وإسبانيا.

- يتضمن المشروع إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 متر وبعمق غاطس يبلغ 22 متر وتطويرها.

- يسهم هذا في تعزيز كفاءة الميناء وقدرته التشغيلية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

- يضم تحالف البنوك المقدمة للتمويل ثلاث فئات تتضمن: مرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل (بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، وبنك الكويت الوطني – مصر)، ومرتبين رئيسيين (بيت التمويل الكويتي - مصر، بنك البركة - مصر، وميد بنك) ومرتبين (بنك نكست، وبنك التنمية الصناعية).

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا