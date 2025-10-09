حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، على موافقة من البنك المركزي المصري لتأسيس بنك رقمي جديد في مصر تحت اسم " إيزي بنك - EZ Bank"، وفق بيان للمجموعة المدرجة ببورصة قطر الأربعاء.

تسعى مصر لإطلاق بنوك رقمية لتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يسهم في تقليل المعاملات النقدية وإدخال السوق غير الرسمي إلى القطاع المصرفي الرسمي. والبنوك الرقمية (digital banks) هي بنوك تقدم معظم أو كل خدماتها عن طريق شبكة الإنترنت بدلا من تقديمها من خلال مقر رئيسي و فروع وتعامل الجمهور مع موظفي البنك وجها لوجه.

كان المركزي المصري قد أصدر في يوليو 2023، بيان بشأن إصدار تراخيص للبنوك الرقمية. وقد أعطى موافقته المبدئية لأول بنك رقمي في مصر مايو 2024 من خلال تحويل شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر- ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد - إلى بنك رقمي باسم "وان بنك" One Bank والذي يتوقع إطلاق خدماته في 2026.

أصدر بنك قطر الوطني مصر - المدرج ببورصة مصر والمملوك بنسبة تقترب من 95% للمجموعة - بيان الأربعاء حول موافقة المركزي، وقال إنها موافقة مبدئية لإنشاء بنك رقمي باسم "إيزي بنك".

وحسب بيان QNB مصر، سيبلغ رأس مال "إيزي بنك" نحو 4.5 مليار جنيه (94.6 مليون دولار). وستبلغ حصة بنك قطر الوطني مصر وشركاته التابعة 32%، دون توضيح المالكين لباقي رأس المال.

ولم يحدد البنك مدى زمني لإطلاق "إيزي بنك" لكن حسب تصريحات سابقة لـ شريف البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي لزاوية عربي، تمر عملية الترخيص لإطلاق البنك الرقمي في مصر بـ 3 مراحل. وقد حصل وان بنك على الموافقة النهائية من المركزي بعد أكثر من عام من حصوله على الموافقة المبدئية.

تأسس QNB مصر في أبريل 1978 وهو أحد أبرز البنوك الخاصة في مصر، ويتبع مجموعة بنك قطر الوطني المملوكة بنسبة 50% لجهاز قطر للاستثمار وهو الصندوق السيادي للدولة الخليجية.

وتعمل المجموعة التي تأسست في 1964 في 28 دولة في آسيا وأوروبا وإفريقيا بينها السعودية والإمارات.

وقد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي لإنشاء بنك رقمي جديد في السعودية يحمل نفس الاسم "ايزي بنك" برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال وبشراكة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة.

