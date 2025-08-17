تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

حصلت شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) على موافقة البنك المركزي المصري للتحول رسميا إلى "وان بنك - onebank" أول بنك رقمي متكامل في مصر والذي سيطلق خدماته ومنتجاته للعملاء في 2026، حسب بيان للشركة الأحد.

تأسست شركة مصر للابتكار الرقمي في عام 2020 وتعمل في التكنولوجيا المالية، بتمويل من بنك مصر - ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد - كمساهم رئيسي.

وحصلت الشركة على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لإطلاق البنك الرقمي في مايو 2024 وتمر عملية الترخيص بـ 3 مراحل.

وحسب البيان قد تم تعيين خالد العطار رئيس لمجلس الإدارة، وشريف البحيري، في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

مدينة مصر

نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، قال فيها إن الشركة تدرس 3 قطع أراضي لإطلاق مشروع في السعودية.

فيما تسعى الشركة، حسبما نقلت وسائل أخرى عن مصدر، تأسيس صندوق عقاري برأسمال 300 مليون جنيه (6.2 مليون دولار)، ليضم أعمال منصتها التابعة سيف Safe التي تتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في شراء حصص بمشروعات عقارية.

رسوم بالدولار

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوم بقيمة 20 دولار للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها الأجانب في منطقة الساحل الشمالي، وفق وسائل إعلام محلية.

أما المشروعات التي يطورها مطورون محليون، فوحدت الهيئة الرسوم عليها عند 1000 جنيه للمتر الواحد بدلا من 3 فئات سابقا، مع سداد 20% مقدما من الرسوم، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.

وتؤول جميع الرسوم التي ستحصلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى صندوق تحيا مصر الذي تأسس في يوليو 2014، لدعم النمو واحتياجات الفئات الأكثر احتياجا.

شهادات الطاقة

تستعد مصر ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة لإطلاق أول برنامج لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة وهي أداة مالية تثبت إنتاج وحدة الكهرباء من خلال طاقة نظيفة ومتجددة، قبل نهاية العام الجاري، وفق وسائل إعلام محلية.

وحسب ما نقله إعلان محلي، فإن مفاوضات تجري مع بورصة مصر لإدراج هذه الشركات في بورصة المناخ (سوق الكربون الطوعية سابقا).

راية القابضة

ارتفع صافي ربح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية المصرية والمدرجة في بورصة مصر خلال النصف الأول من 2025، بنحو 27.5% على أساس سنوي لتسجل 972 مليون جنيه، وفق بيانات الشركة.

وقد ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 38.3% سنويا لتصل إلى 27.7 مليار جنيه.

لوتس للتنمية والاستثمار

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي المصرية والمدرجة في بورصة مصر عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروعين خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضافت الشركة أن المشروعين أحدهما يهدف لاسترزاع الغابات الشجرية بنحو 5 مليون شجرة ومن المتوقع أن يساهم بخفض متوسط 110 آلاف طن من الكربون سنويا. أما المشروع الثاني، فهو يهدف لتثبيت الكربون في التربة بمتوسط 60 الف طن.

وقالت الشركة إن الأثار الايجابية ستظهر في زيادة الربحية لكل فدان بجانب فتح مصدر دخل دولاري جديد من خلال بيع شهادات الكربون.

ازدهار للاستثمار

استحوذت شركة ازدهار للاستثمار المباشر المصرية على حصة الأغلبية في شركة كيميت للأغذية الطبيعية المصرية والمتخصصة في تصنيع المعجنات والوجبات الخفيفة الصحية، وذلك من خلال صندوق "ازدهار ميد-كاب فند 2"، وفق بيان لازدهار.

وفق البيان الذي اطلعت عليه زاوية عربي، فإن كيميت تأسست 1998، وتعتزم توسيع محفظة منتجاتها لتقديم مجموعة واسعة من الوجبات الخفيفة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتسريع التوزيع الدولي.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا والمستخدم في المشغولات4535 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 — الذي يشهد رواجا في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية — نحو3887 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية — والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار — نحو5183 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. ويعد ذلك أقوى مستوى للجنيه مقابل الدولار منذ ما يزيد عن عام تقريبا.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.29 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مؤشرات البورصة

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.11%، كما صعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.75%، وارتفع مؤشر الشريعة 0.56%.

أحدث الإغلاقات



