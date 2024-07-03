توقع شريف البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، أن تحصل شركته على الترخيص النهائي لإطلاق أول بنك رقمي في مصر "onebank " أو "وان بنك" خلال الربع الأول من 2025، حسب تصريحات لزاوية عربي، الأربعاء.

وتأسست شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر- ثاني أكبر بنك حكومي- عام 2020 بهدف إطلاق أول بنك رقمي في البلاد.

وحصلت الشركة على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لإطلاق البنك الرقمي في مايو الماضي. وتمر عملية الترخيص بـ 3 مراحل.

وعن إطلاق البنك بشكل فعلي، قال البحيري "ممكن بعد الموافقة (النهائية) بشهر أو اثنين نجهز نفسنا،" بدون تفاصيل أخرى.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات المرصودة للبنك الرقمي الجديد نحو 5.5 مليار جنيه أو ما يعادل 114 مليون دولار، تم إنفاق منه نحو 2.5 مليار جنيه وتركز الإنفاق على البنية التحتية.

ويبلغ رأس مال البنك حتى الآن 4 مليار جنيه، وفق البحيري.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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