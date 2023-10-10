انضم بنك مصر - أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر - لعدة بنوك قررت وقف العمليات بالعملة الأجنبية على بطاقات الخصم الفوري المرتبطة بحسابات بالجنيه المصري.

ووفقا لرسالة نصية تلقاها أحد عملاء بنك مصر، تم وقف العمليات بالعملة الأجنبية على بطاقات الخصم الفوري، مع استمرار استخدامها في مصر للمشتريات والسحب النقدي.

وكانت عدة بنوك خاصة وعامة، أعلنت عن إجراء مماثل، في وقت تسعى فيه الدولة -المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد وتواجه أزمة سيولة- لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق الموازي.

وتخطى سعر الدولار في السوق السوداء 40 جنيها في أحيان كثيرة مؤخرا، بينما يبلغ سعره الرسمي 30.9 جنيه.

للمزيد: مُحدث- بنوك في مصر تعلن وقف عمليات بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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