

يستهدف بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتية، التوسع في التمويلات الإسلامية استجابة للطلب المتنامي عليها، وفق محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة الأربعاء.



كان وزير المالية المصري أحمد كجوك، قد قال في تصريحات صحفية أغسطس الماضي، إن مصر تدرس إصدار صكوك وسندات خضراء، في السوق المحلية لتوفير تمويلات لسد عجز الموازنة.



"عندنا برضه خطة كويسة جدا السنادي لتوسيع نطاق القروض الإسلامية والتمويل المتناهي الصغر.. فيه برضه طلب كتير على القروض الإسلامية.. الحكومة برضه بدأت تهتم بأدوات الدين الإسلامية والتنوع في أدوات الدين وبالتالي احنا نبقى مستعدين أن احنا نتفاعل مع هذا التوجه،" وفق فايد.



وحسب الرئيس التنفيذي، بلغت قيمة التمويلات الإسلامية التي قدمها البنك خلال العام الماضي نحو 5 مليار جنيه (99.4 مليون دولار)، أي ما يمثل نحو 3.5% من إجمالي محفظة قروض البنك التي بلغت 142 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).

أرباح وتوسعات

لدى البنك الذي يبلغ حجم أصوله 412.7 مليار جنيه، أكثر من 70 فرع في مصر ولديه خطط لإضافة 7 فروع أخرى في العام الجاري، بالاعتماد على نظام التأجير، حسب فايد.



واستفادت البنوك خلال العام الماضي من ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما انعكس على صافي أرباح البنك لعام 2024.

ووفق بيانات صادرة عن البنك الأربعاء، نما صافي أرباح بنك أبوظبي الأول مصر العام الماضي بنسبة 153% على أساس سنوي إلى 26.3 مليار جنيه بدعم من نمو صافي الدخل من العائد للضعف.



كان المركزي المصري، قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال 2024 على مرتين، بواقع 2% في فبراير ثم 6% في مارس.



وبحسب فايد، يسعى البنك لتنويع منتجاته وزيادة حجم القروض خلال العام الجاري، لتعويض أي خفض متوقع في أسعار الفائدة.



(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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