قرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي - وهو أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول- قبول استقالة طلال الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك وتعيين طارق السدحان رئيس تنفيذي جديد للبنك.

وبحسب إفصاح من البنك للبورصة السعودية يوم الأربعاء، ستسري استقالة الخريجي التي جاءت "لظروفه الخاصة" اعتبارا من 30 أبريل المقبل، على أن يباشر السدحان مهام الرئيس التنفيذي بدءًا من الأول من مايو المقبل.

وذكر البنك أن قرار تعيين السدحان جاء بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

وكان الخريجي كُلّف بمهام الرئيس التنفيذي للبنك في مارس من العام الماضي ضمن حركة تعيينات بقيادات البنك الأهلي السعودي، جاءت مع تكبد البنك خسارة تتجاوز المليار دولار من حصته في بنك كريدي سويس السويسري.

وجاءت تعيينات مارس 2023 بعد استقالة عمار الخضيري من منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي في أعقاب تصريحات للخضيري فاقمت أزمة ثقة -كانت قائمة- في بنك كريدي سويس، وانتهت باستحواذ منافسه المحلي في سويسرا "يو بي إس" عليه.

وقبلها، كان البنك الأهلي السعودي استثمر 5.5 مليار ريال في عام 2022 لشراء حصة في بنك كريدي سويس وأصبح أكبر مساهم فيه، وفق وكالة رويترز.

ماذا نعرف عن الرئيس التنفيذي الجديد؟

(بحسب إفصاح البنك)

السدحان حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة ناشيونال دي بونت في فرنسا، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في السعودية.

يمتلك خبرة تزيد عن 25 عاما في القطاع العام والخاص، بما في ذلك الضرائب والاستشارات المالية والإدارية، وعمليات البنوك.

تولى العديد من المناصب لدى جهات مختلفة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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