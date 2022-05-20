علقت شركة انفستكورب البحرينية لإدارة الأصول مفاوضاتها لشراء نادي ميلان الإيطالي ، وفقا لمصادر تحدثت لبلومبرغ ورويترز الجمعة.

بدأت المحادثات لاستحواذ الشركة البحرينية على النادي صاحب لقب بطل أبطال أوروبا 7 مرات، في أبريل مقابل 1.1 مليار دولار.

وقال المصدر الذي تحدث لرويترز أنه قد يكون هناك خلاف بين الأطراف حول بعض القضايا بدون تفاصيل.

وتأسست شركة انفستكورب عام 1982، وتقوم بعمليات استثمارية وتجارية لحسابها أو لحساب عملائها، ولديها فروع في البحرين، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومراكز في لندن، ونيويورك، وسنغافورة، وتدير أصول بنحو 40.4 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا