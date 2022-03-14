توصلت مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) إلى اتفاق مبدئي لصفقة اندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، على أن تكون "كيبكو" هي الشركة الدامجة و"القرين" هي الشركة المندمجة.

وستؤدي عملية الاندماج إلى تشكيل شركة استثمارية قابضة تكون من بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان لكيبكو عبر موقعها الإلكتروني يوم الاثنين.

وسيكون لدى الشركة الجديدة محفظة متنوعة تشمل الكيماويات البترولية والخدمات النفطية، والخدمات المصرفية، والمواد الغذائية والتأمين، بحسب البيان.

لكن البيان وكذلك الإفصاح الذي أرسلته المجموعة لبورصة الكويت لم يتضمن القيمة المتوقعة لتلك الصفقة.

وتخضع صفقة الاندماج لموافقات من الجهات الرقابية وموافقة أصحاب المصلحة.

وقال جو كوكباني الرئيس التنفيذي لاستثمارات مجموعة مشاريع الكويت القابضة، في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية يوم الاثنين، إن الصفقة ستكون عن طريق "الضم"، وإنه من المتوقع إتمام صفقة الاندماج قبل نهاية العام الجاري.

نبذة عن الشركتين

كيبكو: تأسست عام 1975 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984، وهي مجموعة شركات قابضة تعمل في قطاعات مثل الخدمات المالية والإعلام والعقارات والتصنيع والتعليم وتعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم أكثر من 60 شركة في 24 دولة، وفقا لموقعها الإلكتروني.



القرين: تأسست عام 2004 وتم ادراجها في بورصة الكويت في عام 2007، وهي إحدى أكبر مستثمري القطاع الخاص في مجال صناعة الكيماويات البترولية في الكويت، ويتعدى إجمالي أصولها المجمعة الـ 2.6 مليار دولار، وتضم محفظة استثمارات شركة القرين حصص في أكبر مشاريع وشركات الصناعات البتروكيماوية في الكويت.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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