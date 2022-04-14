قدم الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، عرض للاستحواذ على الشركة المالكة لتويتر بسعر 54.2 دولار للسهم الواحد، قائلا إن موقع التواصل الاجتماعي الشهير يحتاج إلى أن يتحول شركة خاصة.

وبحسب عدة وسائل إعلام، فقد قدم ماسك عرضه في رسالة لرئيس مجلس إدارة تويتر برت تايلور، وقال: "استثمرت في تويتر لأني أعتقد أن لديه الإمكانية ليصبح منصة لحرية التعبير في أنحاء العالم".

ورفض ماسك مؤخرا عرض من تويتر للانضمام لمجلس إدارته، بعدما اشترى 9.2 % من أسهم شركة تويتر مقابل 3.7 مليار دولار.

وقال ماسك إنه في حال تم رفض عرضه فسوف يحتاج لإعادة النظر في وضعه كمساهم في شركة تويتر.يالا

وسعر السهم الذي قدمه ماسك للاستحواذ على تويتر أعلى بحوالي 8.4 دولار من آخر سعر إغلاق للسهم البالغ 45.85 دولار.

وارتفعت أسهم تويتر، يوم الخميس، بنحو 12% في تداول ما قبل السوق (قبل افتتاح الجلسة) بعد الكشف عن عرض الشراء.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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