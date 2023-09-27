أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار بإنشاء مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، حسب بيان نقله مكتب أبوظبي الإعلامي الأربعاء.

وتسعى الإمارة لزيادة الناتج المحلي غير النفطي واستمرار تدفق الاستثمارات، حيث نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي مدعوما بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1%.

وحسب البيان، ستكون مهمة المركز دراسة المشاريع الرأسمالية المقترحة من الجهات الحكومية في أبوظبي، ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي للإمارة، ومتابعة تنفيذها.

كما سيتولى البت في الطلبات المتلعقة بالمشاريع الرأسمالية، واختيار وتحديد المطورين المنفذين لها، والتنسيق مع الحكومة لتطوير الاستراتيجيات ودراسة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الميزانية السنوية للمشاريع الرأسمالية للجهات الحكومية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا