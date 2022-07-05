تراجع سهم مجموعة تيكوم دبي، يوم الثلاثاء، في أول جلسة تداول له في سوق دبي المالي بنسبة 8.6%، ليغلق عند 2.44 درهم (0.66 دولار) للسهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.67 درهم (0.73 دولار) للسهم، رغم الإقبال على الاكتتاب بالشركة، إذ تم تغطية الطرح 21 مرة.

وبدأت تيكوم عملها في إمارة دبي منذ عام 1999، وتعمل في 6 قطاعات هي: التصميم، والتعليم، والتصنيع، والإعلام، والتكنولوجيا والعلوم، وهي المشغلة لمجمع الأعمال في دبي، بحسب موقعها الإلكتروني.

وإدراج تيكوم هو ضمن 10 طروحات لشركات حكومية وشبه حكومية كانت إمارة دبي أعلنت في نهاية العام الماضي عزمها إدراجها في سوق دبي المالي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وجاء تراجع أسهم تيكوم وسط حالة انخفاض سيطرت على غالبية المؤشرات الرئيسية لأسواق الخليج ومصر يوم الثلاثاء.

وأغلق سوق دبي المالي على تراجع 1.13%، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند الإغلاق 0.33%، وتراجعت بورصة مصر بنسبة 0.33%، وانخفض مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تداول" 0.12%.

بينما ارتفعت بورصة قطر 0.37%، وبورصة الكويت 0.2%، وبورصة مسقط 0.06%.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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