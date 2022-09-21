قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن الرصيد الاستراتيجي من القمح لمصر يبلغ نحو 6.3 أشهر، أي أن الاحتياطي لدى الدولة من القمح يكفي لمدة 6.3 أشهر، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء.

جاءت تصريحات وزير التموين خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري لمتابعة توافر الأرصدة المختلفة من السلع الأساسية.

وأشار وزير التموين إلى أن الدولة تمضي في خطوات تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب (150 كيلوغرام) القمح 1000 جنيه مصري (51.3 دولار) للموسم المقبل. وهذا السعر يمثل، وفق رويترز، زيادة بنسبة 15% عن سعر توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

واتجهت مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى الاعتماد على القمح المحلي بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته نهاية فبراير الماضي في توقف معظم القمح من البلدين وهما من أكبر مصدري القمح في العالم، وتعتمد عليهما مصر في وارداتها من القمح.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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