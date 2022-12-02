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توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لوضع سقف لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولار للبرميل، بعد تأييد بولندا يوم الجمعة لمقترح الاتفاق، وذلك في إطار العقوبات التي تفرضها الكتلة على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، وفق وسائل إعلام.

وكانت بولندا هي الدولة الوحيدة في التكتل التي لم تعطي موافقتها للمقترح، وفق وسائل إعلام، فيما يتطلب الاتفاق موافقة كل الدول الأعضاء بالاتحاد.

ويمنع المقترح الدول من شراء النفط الروسي بسعر أعلى من 60 دولار للبرميل. ووفق رويترز، فإن الاتفاق لايزال بانتظار موافقة رسمية.



وكانت بولندا ترغب في أن يكون سقف السعر أقل من 65-70 دولار للبرميل المقترحة سابقا، وفق تقارير إعلامية. وأتت موافقتها الجمعة بعدما حصلت على تأكيدات بأن الاتحاد الأوروبي سيُبقي سقف السعر أقل بـ 5% من سعر السوق.

ويعني تأييد بولندا للمقترح أن الاتحاد الأوروبي يستطيع المضي قدما في خططه السابقة بوضع سقف لسعر النفط الروسي بحلول يوم 5 ديسمبر، وفق بي بي سي.

ويبلغ سعر خام الأورال الروسي حاليا حوالي 66.5 دولار للبرميل، وهو أعلى بقدر ضئيل من سقف السعر في الاقتراح الأوروبي، بحسب بيانات إنفستينج ووول ستريت جورنال.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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