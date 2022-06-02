في ظل العقوبات الغربية على النفط الروسي، سرعت أوبك+ إنتاجها من النفط خلال يوليو، واستحوذت السعودية وروسيا على 52% من زيادة الإنتاج المقررة بنحو 648 ألف برميل في اليوم.

 