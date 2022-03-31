تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات في تعاملات الخميس بفعل الأنباء عن أن الولايات المتحدة تدرس الإفراج عن ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية على مدار بضعة أشهر لتهدئة أسعار الخام.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم مايو 4.8% إلى 107.98 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 5.6% إلى 101.76 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

ويتوقع أن يدلي الرئيس الأمريكي جو بايدن بكلمة في وقت لاحق يوم الخميس للإعلان عن خطته بشأن استخدام الاحتياطي الاستراتيجي لخفض أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما نقلته الوكالة عن 3 مصادر.

يأتي هذا فيما دعت وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع وزاري طارئ غدا الجمعة لمناقشة حالة سوق النفط واتخاذ قرار بشأن إمكانية الإفراج عن مزيد من براميل النفط الخام من احتياطيات الوكالة.

ومن المتوقع أن يقر أعضاء تحالف "أوبك+" يوم الخميس زيادة الإنتاج بنفس مقدار الأشهر السابقة، 400 ألف برميل، والمقرر تطبيقها في مايو المقبل، وعدم الاستجابة لضغوط المستهلكين من أجل زيادة أكبر لسد نقص الإمدادات، وسط محاولات الغرب لتجنب الخام الروسي.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)