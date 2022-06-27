أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية - -المشتري الحكومي للقمح- - عن شراء 495 ألف طن قمح من 4 مناشئ، وفقا لبيان يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تصل واردات القمح من أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا خلال الفترة بين نوفمبر2022 ويناير2023.

وأضافت المؤسسة أنها أرست المناقصة على الشركات التي قدمت أقل العروض وهي الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام.

واتجهت السعودية في الأعوام الماضية نحو استيراد القمح بدلا من زراعته الذي كان يستنزف إمدادات المياه فيها، لزيادة احتياطي القمح ضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي.

وأظهرت بيانات مؤسسة الحبوب أن متوسط سعر استيراد القمح ارتفع هذا العام إلى نحو 432.5 دولار للطن مقابل نحو 326.6 دولار للطن العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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