أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع السعودية (مرافق) السعر النهائي لسهمها في الطرح العام الأولي لأسهمها عند 46 ريال سعودي للسهم (نحو 12.3 دولار) وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الذي كانت حددته سابقا، بحسب إفصاح لبورصة السعودية يوم الثلاثاء.

وبحسب الإفصاح الصادر من شركتي إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية بصفتهما مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي، فقد انتهت شركة مرافق من إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وتلقت الشركة طلبات بقيمة 197 مليار ريال سعودي (52.5 مليار دولار) وبتغطية بلغت 59 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، بحسب بيان للشركة ملحق بالإفصاح.

وبذلك تصل حصيلة طرح 73,094,500 سهم إلى نحو 3.36 مليار ريال (897 مليون دولار)، والقيمة السوقية للشركة عند الطرح إلى 11.5 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، بحسب البيان.

ومن المقرر أن تنطلق يوم 26 أكتوبر الجاري مرحلة اكتتاب الأفراد وتستمر حتى يوم 30 أكتوبر.

وتأسست شركة مرافق في عام 2000، وتتولى تقديم خدمات المرافق المتكاملة (الطاقة والمياه) للمدن الصناعية الرئيسية في السعودية، بحسب موقعها الإلكتروني وبيان حقائق مرفق مع إعلان الطرح على موقع الشركة.

وأكبر المساهمين في الشركة هم المؤسسون الأربعة وهم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة أرامكو السعودية (التي نقلت ملكيتها لشركة أرامكو السعودية للطاقة المملوكة بالكامل من قبلها)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ويمتلك كل منهم حاليا 24.81% من أسهم شركة مرافق.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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