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تراجعت أسعار النفط بنحو 5 دولارات في تعاملات يوم الاثنين بفعل زيادة المخاوف بشأن انخفاض الطلب من الصين بعدما قررت السلطات إغلاق مدينة شنغهاي المركز المالي لتفشي فيروس كورونا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي إلى نحو 115.6 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 108.9 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

ويأتي هذا التراجع في بداية تداولات الأسبوع بعدما قفزت عقود خامي برنت وغرب تكساس يوم الجمعة بـ 1.4% إثر هجوم جماعة الحوثي اليمنية على منشأة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط في جدة ما تسبب في اندلاع حريق بها.

وكانت السلطات الصينية، قررت أمس الأحد، إغلاق مدينة شنغهاي، أكبر مدينة بالبلد ومركزها المالي، على مرحلتين لمدة 9 أيام لإجراء مسحات كوفيد-19، فيما تشهد البلاد أحد أسوأ موجات كورونا، بحسب وسائل إعلام.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)