استحوذت شركة إكسبيديشن إنفستمنت (Expedition Investment) على نحو 33% من أسهم شركة دومتي المصرية لإنتاج الجبن والألبان، بعدما استجاب نحو 93.02 مليون سهم لعرض الشراء الإلزامي المقدم من إكسبيديشين إنفستمنت، وهي شركة مؤسسة وفق قوانين دولة موريشيوس، بحسب بيان من البورصة المصرية يوم الأربعاء.

وتقدمت إكسبيديشين إنفستمنت في يوليو الماضي بعرض شراء إلزامي بقيمة 5 جنيهات مصري للسهم لشراء ما يصل إلى 96.19 مليون سهم تعادل 34% من رأسمال دومتي، التي أسسها عمر الدماطي.

والأسبوع الماضي، قررت شركة إكسبيديشن إنفستمنت رفع سعر عرض الشراء من 5 جنيهات إلى 5.5 جنيه للسهم.

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ووقت تقديم العرض، قال أحمد محي الدين رئيس قطاع علاقات المستثمرين وشئون الشركات بدومتي، لزاوية عربي في يوليو الماضي، تعليقا على العرض إن "شركة إكسبيديشين إنفستمنت هي أحد الأطراف المرتبطة بعائلة الدماطي"، مضيفا آنذاك أن العائلة والأطراف المرتبطة بها يمتلكون نسبة 56% من أسهم دومتي.

وأضاف محي الدين، في تصريحاته في يوليو الماضي، أنه بعد إتمام عرض الشراء "ستصبح أسهم عائلة الدماطي والأطراف المرتبطة بها (في دومتي) 90% والباقي متداول" بالبورصة.

وعرض الشراء الإجباري هو عرض يقدمه مساهم يمتلك حصة أغلبية بالشركة بغرض الاستحواذ على الأسهم المتبقية فيها.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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