تقدمت شركة Expedition Investment بعرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة 34% من أسهم شركة الصناعات الغذائية "دومتي" المصرية، يسيطر بموجبه تحالف من المستثمرين على 90% من الشركة.

وبحسب بيان للهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الأحد للبورصة، جاء سعر العرض عند 5 جنيهات مصرية (0.27 دولار) للسهم الواحد، بينما أغلق سهم الشركة عند 4.8 جنيه اليوم، ليحقق ارتفاع قدره 17% منذ بداية العام.

Expedition Investment هي شركة مؤسسة وفق قوانين دولة موريشيوس، ويضم هيكل مساهميها مؤسس دومتي عمر الدماطي والعضو المنتدب محمد عمر الدماطي، بحسب بيان سابق للشركة. ولم يتم الإفصاح عن هوية باقي المساهمين في الشركة.

تفاصيل العرض

قال أحمد محي الدين رئيس قطاع علاقات المستثمرين وشئون الشركات بدومتي، لزاوية عربي، إن "شركة Expedition Investment هي أحد الأطراف المرتبطة بعائلة الدماطي"، وإن العائلة والأطراف المرتبطة بها يمتلكون حاليا نسبة 56% من أسهم دومتي.

وتمتلك عائلة الدماطي حصة أقلية في Expedition Investment.

وأشار محيي الدين إلى أنه بعد إتمام عرض الشراء "ستصبح أسهم عائلة الدماطي والأطراف المرتبطة بها 90% والباقي متداول" بالبورصة.

وعرض الشراء الإجباري هو عرض يقدمه مساهم يمتلك حصة أغلبية بالشركة بغرض الاستحواذ على الأسهم المتبقية فيها.

وأوضح محيي الدين أن شركة Expedition Investment أودعت عرض الشراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفا أن العرض حاليا في انتظار رد الهيئة بالقبول أو الرفض أو طلب مزيد من المستندات، وأن الهيئة هي المنوطة الآن بالدراسة والإعلان عن المستجدات بشأن العرض.

وتأسست دومتي عام 1988 في مصر، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتعمل في إنتاج الأجبان البيضاء والعصائر والمشروبات والمخبوزات.





(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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