استحوذت شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) المصرية، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري عبر فيسبوك الأحد.

وتعاني مصر من نقص في السيولة الدولارية وتسعى لجذب استثمارات أجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه والذي يتمثل في بيع حصص في شركات، لزيادة التدفقات الدولارية مع انخفاض سعر الجنيه.

والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) هي المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر، وهي مدرجة بالبورصة المصرية.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة الصفقة 625 مليون دولار، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وقبل الصفقة، كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية المساهم الرئيسي في الشرقية للدخان تمتلك نحو 50.95%.

وستصبح حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 20.9% من رأس مال الشركة الشرقية، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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