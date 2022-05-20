

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" 3 اكتشافات نفطية جديدة في حقل "بوحصا"، أكبر الحقول البرية في أبوظبي، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية يوم الخميس.

وتم اكتشاف الآتي:

500 مليون برميل حول منطقة الحقل.

100 مليون برميل في منطقة امتياز المنطقة البرية رقم "3" في أبوظبي.

50 مليون برميل في منطقة امتياز الظفرة البترولية التي تديرها شركة "الظفرة البترولية"، وهو مشروع مشترك بين أدنوك ومؤسسة النفط الوطنية الكورية الجنوبية كنور وشركة "جي إس انيرجي" الكورية الجنوبية .

وتخطط أدنوك لإدراج 10% من أسهم شركة "بروج" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتأسست أدنوك عام 1971، وهي تابعة لحكومة أبوظبي ومسؤولة عن جميع عمليات إنتاج النفط والغاز في الإمارة، بحسب موقعها الإلكتروني، وتزيد القدرة الإنتاجية للشركة عن 3.5 مليون برميل نفط يوميا، و10.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، بحسب موقعها الإلكتروني أيضا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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