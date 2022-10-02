تعتزم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع السعودية (مرافق) طرح 29.24% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية (تداول).

وبحسب إفصاح يوم الأحد لشركتي إتش إس بي سي العربية السعودية والرياض المالية بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لمرافق، فقد حصلت الشركة على موافقة البورصة السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في 24 أغسطس 2022.

كما حصلت مرافق بتاريخ 26 سبتمبر 2022 على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 73,094,500 سهم عادي (تمثل 29.24% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام.

ومن المقرر أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وبحسب بيان الحقائق المرفق مع إعلان الطرح على الموقع الإلكتروني لشركة مرافق، فمن المقرر تخصيص 70% من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات، و30% للمستثمرين من الأفراد.

نبذة عن شركة مرافق

بحسب موقعها الإلكتروني وبيان الحقائق

تأسست شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع في عام 2000، وتتولى تقديم خدمات المرافق المتكاملة (الطاقة والمياه) للمدن الصناعية الرئيسية في السعودية.

أكبر المساهمين في الشركة هم المؤسسون الأربعة وهم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة أرامكو السعودية (والتي نقلت ملكيتها لشركة أرامكو السعودية للطاقة المملوكة بالكامل من قبلها)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ويمتلك كل منهم حاليا 24.81% من أسهم شركة مرافق.

والهيئة الملكية للجبيل وينبع هي هيئة معنية بتخطيط وتشجيع الاستثمار، وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، بحسب المنصة الوطنية الموحدة للحكومة السعودية.

تمتلك شركة مرافق قدرة إجمالية لتوليد الكهرباء تقدر بـ 4.8 غيغاواط، تشكل 3.2% من القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في السعودية.

تبلغ قدرة الشركة الإجمالية لتحلية المياه حوالي 1.287 مليون متر مكعب/يوميا.

حققت إيرادات بقيمة 6.192 مليار ريال سعودي (نحو 1.7 مليار دولار) خلال السنة المالية 2021، وصافي دخل بقيمة 665 مليون ريال (177.3 مليون دولار).



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا