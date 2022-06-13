أوصى مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين بزيادة رأس مال الشركة 25% من خلال الأرباح المرحلة، وفقا لبيان لبورصة السعودية يوم الاثنين.

يبلغ رأس مال بوبا العربية 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) ويصل إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) بعد الزيادة المرتقبة، والتي تناقشها جمعية عامة غير عادية.

وسيتم تمويل الزيادة من خلال رسملة 300 مليون ريال ( 80 مليون دولار) من الأرباح المبقاة ومنح 1 سهم مقابل كل 4 أسهم قائمة، حسب البيان.

وشركة بوبا العربية للتأمين هي أول - وحاليا أكبر - شركة تأمين صحي في السعودية، وتقدم الشركة منتجات تأمينية للأفراد والعائلات.

بدأت الشركة عملها في 1997 كمشروع مشترك بين شركة بوبا العالمية والتي مقرها في المملكة المتحدة، و مجموعة ناظر للاستثمار السعودية.

تحولت بوبا العربية، إلى شركة مساهمة في 2008 من خلال طرح 40% من أسهمها وتمتلك مجموعة بوبا الحصة الأكبر بنسبة 43.25% من خلال شركة بوبا إنفسمنتس اوفرسيز ليمتد التابعة لها.

وتداول سعر سهم الشركة الاثنين عند 166.8 ريال ( 44.48 دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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