قالت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، في بيان للبورصة المصرية يوم الخميس، إنها ستشارك بـ 24% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ، التي تقدمت للحصول على رخصة تصنيع منتجات شركة فيليب موريس العالمية في مصر.

ولدى الشرقية للدخان عقد احتكار لإنتاج منتجات فيليب موريس في مصر منذ عام 1985، بحسب موقع شركة فيليب موريس.

وأضافت الشركة، في بيانها، أن مؤسسي الشركة المتحدة للتبغ، التي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه مصري (5.4 مليون دولار)، سيتحملون وحدهم إجمالي تكلفة قيمة الرخصة الجديدة دون تحمل الشرقية للدخان أي تكلفة خاصة بالرخصة.

والمتحدة للتبغ هي الشركة الوحيدة التي تقدمت للحصول على الرخصة.



ولم يرد مسؤولو فيليب موريس في مصر على طلب زاوية عربي للتعليق.



ماذا بعد؟

قال مجلس إدارة الشركة الشرقية إنه سيتم دعوة الجمعية العامة للتصديق على هذا القرار، وفقا لبيان اليوم.

وفور صدور الرخصة للشركة المتحدة، سيتم إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية لتصنيع منتجات فيليب موريس بحيث تلتزم الشركة المتحدة باستئجار المبنى وخطوط الإنتاج الحالية المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس لمدة 3 سنوات.

كما سيتم الاستمرار في إنتاج منتجات فيليب موريس على نفس خطوط الإنتاج حتى نهاية العام المالي الحالي 2021-2022 وللكميات المتفق عليها.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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