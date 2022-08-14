تراجعت الأرباح الصافية لـ مجموعة تداول السعودية القابضة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 24% على أساس سنوي بعد أن انخفضت الإيرادات وزادت المصاريف التشغيلية.

وأرجعت الشركة تقلص أرباحها إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية في الربع الثاني بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتسجل298.1 مليون ريال (79.5 مليون دولار) وزيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6% في الربع الثاني إلى 160.6 مليون ريال (42.8 مليون دولار).

وتداول هي مقدم الخدمات الرئيسي لخدمات التداول والمقاصة والتسوية في الأوراق المالية بالمملكة، ويمتلك الصندوق السيادي 70% من أسهمها.

وأظهرت بيانات الشركة المرسلة على موقع البورصة السعودية يوم الأحد، أن صافي ربح ربع الثاني من 2022 تراجع إلى 137.7 مليون ريال (36.7 مليون دولار) مقابل 181.1 مليون ريال (48.3 مليون دولار).

النصف الأول من العام

تراجع صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23% على أساس سنوي ليسجل 278.3 مليون ريال (74.2 مليون دولار).

وسجلت الإيرادات التشغيلية نصف السنوية نحو 592.1 مليون ريال (157.9 مليون دولار) بانخفاض 8.3% على أساس سنوي.

أما المصاريف التشغيلية في النصف الأول فارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 300.9 مليون ريال (80.24 مليون دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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