تعتزم شركة لين الخير لتجارة الجملة السعودية طرح حصة من أسهمها تصل إلى 23.5% في السوق الموازية "نمو" بالبورصة السعودية.

وأعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل، في بيان للبورصة السعودية يوم الخميس، أن شركة لين الخير للتجارة ستطرح نحو 958.8 ألف سهم بعدما حصلت على موافقات البورصة وهيئة سوق المال في يونيو وسبتمبر الماضيين.

وستتم عملية بناء وتسجيل الأوامر خلال الفترة بين 4 و8 ديسمبر المقبل.

وتأسست الشركة عام 2006، وكانت تحمل آنذاك اسم "مؤسسة عبدالله محمد آل شريم للمقاولات" قبل تغيير اسمها في عام 2019 إلى "لين الخير للتجارة". وتعمل الشركة في مجال البيع بالجملة للمنتجات الغذائية ومقرها الرياض، بحسب نشرة الطرح المرفقة مع البيان.

ومؤسس الشركة هو عبدالله محمد عبدالله آل شريم ويمتلك حاليا نحو 38% من أسهمها، ومن المقرر أن تنخفض حصته بعد طرح الشركة إلى 29.08%، وفق نشرة الطرح.

وسوق نمو هو سوق موازي بالبورصة السعودية بمتطلبات إدراج أسهل من السوق الرئيسي، وهو مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال. ويشترط لإدراج الشركة بسوق نمو أن يكون الحد الأدنى لقيمتها السوقية 10 ملايين ريال مقارنة بـ 300 مليون ريال في السوق الرئيسي، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من الأسهم المصدرة، مقابل 30% على الأقل في السوق الرئيسي، بحسب الموقع الإلكتروني لبورصة تداول.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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