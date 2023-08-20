توقع وزير التموين المصري علي المصيلحي بدء شراء القمح من شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية في إطار الاتفاقية الموقعة مع مكتب أبوظبي للصادرات في يناير المقبل، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز يوم الأحد.

ووقع مكتب أبوظبي للصادرات مع الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية اتفاقية برنامج تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار تجدد سنويا لمدة 5 سنوات ليصل إجمالي التمويل إلى 500 مليون دولار، لتوريد القمح وسلع استراتيجية للهيئة من خلال شركة الظاهرة، وفق ما أعلنه المكتب الأسبوع الماضي.

وقال وزير التموين المصري، الأحد وفق رويترز، إن الاتفاقية المبرمة بين مصر وشركة الظاهرة الإماراتية لشراء القمح تحتاج إلى تصديق مجلس النواب.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وأتت اتفاقية شراء القمح مع مكتب أبوظبي للصادرات فيما تشهد مصر المعتمدة على الاستيراد أزمة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ العام الماضي.

وقال المصيلحي، الأحد، إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي لمدة 4.7 شهر من الاستهلاك.

وستسهم اتفاقية مكتب أبوظبي للصادرات لشراء القمح لمصر في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية الأساسية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في السوق المصري، وفق بيان للمكتب الأسبوع الماضي.

وسبق ووردت شركة الظاهرة لمصر على مدى السنوات الثلاث الماضية أكثر من 180 ألف طن من القمح، بحسب البيان.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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