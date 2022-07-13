خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء قليلا نظرتها المستقبلية للطلب على النفط هذا العام والعام المقبل.

وتوقعت أن يرتفع عن تقديرات هذا العام وينمو بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا خلال 2022 ثم إلى 2.1 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وقالت الوكالة في تقرير لشهر يوليو إن تراجع النشاط الاقتصادي يعزز من حالات عدم اليقين لتقديرات الطلب ولكن تقديرات العام المقبل ستأتي بدعم من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف التقرير، أن إمدادات النفط العالمية قفزت بمقدار 690 ألف برميل في اليوم إلى 99.5 مليون برميل في اليوم في يونيو إذ عوض الإنتاج الروسي الذي وصفته بال"صامد" والزيادة في إنتاج الولايات المتحدة وكندا الخسائر الفادحة المتعلقة بالصيانة من كازاخستان.

تتجه الدول الغربية إلى الاستغناء عن النفط والغاز الروسي بعد أن فرضت عقوبات على موسكو نتيجة حربها على أوكرانيا.

وكانت منظمة أوبك قد نشرت الثلاثاء تقريرها لشهر يوليو أفادت فيه بأن الطلب سينمو بمقدار 2.7 مليون برميل في اليوم إلى 103 مليون برميل يوميا بالمتوسط في 2023 لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام عند 3.4 مليون برميل يوميا أي من دون تغيير عن تقديراتها في الشهر الماضي.

وفيما لا تزال مسألة محدودية الإمدادات مسيطرة على الأسواق أظهرت الوكالة جدول أظهرت فيه أن لدى السعودية والإمارات مجتمعة 2.6 مليون برميل يوميا كطاقة احتياطية للنفط تمكن البلدين من استخدامها عند الضرورة ولكن قالت الوكالة إن طاقة الاحتياط هذه قد تنخفض إلى 2.2 مليون برميل يوميا في أغسطس عندما تنتهي دول أوبك بلس من تنفيذ برنامج تخفيف الاقتطاعات التي بدأتها عام 2020 نتيجة الجائحة.

يتداول خام برنت الأربعاء عند نحو 100.22 دولار للبرميل مرتفعا بنحو 0.7% وارتفع أيضا خام غرب تكساس بنفس النسبة إلى 96.52 دولار للبرميل وفقا لرويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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