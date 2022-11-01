قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات لزاوية عربي: "انتهينا من دراسة طرح سبائك الذهب للتداول في البورصة السلعية المصرية، والطرح سيكون قريبا جدا، وهناك مزيدا من السلع الأخرى ستدخل أيضا قريبا في البورصة السلعية وليس السبائك فقط".

وأضاف عشماوي: "نأمل أن يكون ذلك قبل أن ينتهي هذا العام".

وعن الهدف من ذلك، أوضح عشماوي لزاوية عربي: "كل السلع ستكون مكودة وهذا يعطي نوع من الشفافية والمصداقية وعدم التلاعب في الأسعار والقضاء على السوق السوداء".

وأضاف: "شراء هيئة السلع التموينية والشركات القابضة من خلال البورصة السلعية وعبر المنصة الإلكترونية للسلع سيقضي على استخدام الورقيات حيث سيكون هناك شفافية، وموضوعية في البيع وتطبيق كافة الاشتراطات اللازمة وسيتم تسوية مستحقات الشركات إلكترونيا من خلال البنوك".

وأكد عشماوي جاهزية البورصة السلعية للتشغيل حيث تم الانتهاء من المنصة الإلكترونية، واشتراطات العضوية ولم يتبقى سوى تسجيل أو تكويد التجار فقط.

وأشار إلى أنه تم بدء التداول بسلع القمح والأرز، منوها إلى أنه سيتم بدء التداول على سلعة الذهب قريبا، وبعض السلع التي تحتاجها الهيئة والقابضة للصناعات الغذائية، حيث تم التجربة على القمح خلال موسم الحصاد.

وقال إن هذه الخطوة لا تعني إعلان أسعار مختلفة عن السعر العالمي، ولكن سيتم في البورصة السلعية تحديد حجم الطلب وأيضا المعروض من الذهب.

وأوضح أن أول سلعة تم طرحها في البورصة السلعية كانت القمح في إبريل 2020، كما تم مؤخرا طرح سلعة الأرز خلال موسم توريد الأرز في مصر، مشيرا إلى أن البورصة السلعية تستهدف القضاء على السوق السوداء، وأيضا تحديد أسعار السلع وحجم الطلب عليها، من أجل وجود شفافية في إعلان الأسعار.



(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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