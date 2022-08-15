أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية - المشتري الحكومي للقمح في المملكة - عن ترسية الدفعة الأخيرة من مناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2022.

ووفقا لبيان من المؤسسة الاثنين، تم ترسية توريد 180 ألف طن موزعة على 3 بواخر، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، في المدة بين أكتوبر 2022 وفبراير 2023.

وسالك هي شركة تابعة للصندوق السيادي السعودي تأسست في 2009 وتدير المشروعات الغذائية للمملكة في الخارج.

وقال رئيس المؤسسة العامة للحبوب السعودية أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في البيان، إن المؤسسة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي.

وتعاقدت المؤسسة مع المستثمرين السعوديين بالخارج على 720 ألف طن، تمثل 20% من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح، بحسب الفارس.

واتجهت السعودية في الأعوام الماضية نحو استيراد القمح بدلا من زراعته ما كان يستنزف إمدادات المياه فيها، لزيادة احتياطي القمح ضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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