أعلنت منظمة أوبك يوم الثلاثاء أن صادرات الدول الأعضاء من المنتجات البترولية ارتفعت 15.8% في 2021 مقارنة بعام 2020، لكن صادرات البترول الخام انخفضت قليلا لتظل أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وفي تقرير مفصل تنشره المنظمة سنويا، قالت أوبك إن معظم صادرات الدول الأعضاء من النفط الخام اتجهت إلى آسيا "كما جرت العادة في الأعوام الماضية" أو ما يعادل 72.4% من إجمالي الصادرات.

وعام 2021، بلغت صادرات النفط الخام إلى أوروبا "كميات ملحوظة" عند حوالى 3.27 مليون برميل يوميا مقارنة ب 3.13 مليون برميل يوميا عام 2020.

وبفضل تحسن الأسعار وانتعاش الطلب، حققت الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 13 مكاسب من صادرات البترول وصلت إلى 560.6 مليار دولار مقارنة ب 317.3 مليار دولار في عام الجائحة 2020 عندما بلغت أسعار البترول مستويات دنيا وتدهور الطلب.

ولكن لا تزال المكاسب أقل من عام 2019 حين بلغت نحو 561.9 مليار دولار.

وحازت السعودية على 36% من مكاسب عام 2021 محققة نحو 202.2 مليار دولار تلتها العراق والكويت والامارات. السعودية هي أكبر منتج للبترول في أوبك.

تجتمع دول أوبك الخميس مع دول خارج المنظمة في ما يعرف بتحالف أوبك بلس لمراجعة سياسة الإنتاج الشهرية.

أبرز ما جاء في التقرير

- صدرت أوبك في المتوسط 19.66 مليون برميل يوميا من النفط الخام عام 2021 بانخفاض بسيط بلغ 40 ألف برميل يوميا أو 0.2% مقارنة بعام 2020.

- بلغت صادرات المنتجات البترولية للدول الأعضاء معدل 4.03 مليون برميل يوميا خلال 2021 بارتفاع بحوالي 0.551 مليون برميل يوميا أو 15.8% مقارنة بعام 2020.

- إنتاج أوبك من النفط الخام ارتفع بمقدار 700 ألف برميل يوميا أو 2.7% مقارنة بعام 2020 فيما انخفض إنتاج النفط للدول خارج أوبك بمقدار 180 ألف برميل يوميا أو 0.4% عن نفس الفترة.

- تعافى الطلب العالمي على النفط من جائحة كورونا وبلغ في المتوسط 96.92 مليون برميل يوميا أي ارتفاع بمقدار 5.74 مليون برميل يوميا أو 6.3% مقارنة بعام 2020.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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