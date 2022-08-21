أعلنت شركة يقين كابيتال بصفتها المستشار المالي طرح 20% من أسهم شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) السعودية للاكتتاب وإدراجها في السوق الموازية "نمو" بالبورصة السعودية، بحسب إفصاح للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وستكون فترة الطرح بين 11 و13 سبتمبر المقبل، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وهي آلية لتحديد السعر المناسب للسهم لضمان وجود مشترين لكمية الأسهم المطروحة للبيع.

وسوق نمو هو سوق موازي بالبورصة السعودية بمتطلبات إدراج أسهل من السوق الرئيسي، وهو مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال. ويشترط لإدراج الشركة بسوق نمو أن يكون الحد الأدنى لقيمتها السوقية 10 ملايين ريال مقارنة بـ 300 مليون ريال في السوق الرئيسي، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من الأسهم المصدرة، مقابل 30% على الأقل في السوق الرئيسي، بحسب الموقع الإلكتروني لبورصة تداول.

ماذا نعرف عن أبيكو؟

(بحسب نشرة الطرح والموقع الإلكتروني للشركة)

تأسست عام 1993 في جدة باسم الشركة السعودية الكورية للصناعات البلاستيكية المحدودة، وفي عام 1997 تم تعديل اسم الشركة ليصبح شركة صناعة البلاستيك العربية المحدودة.

تعمل في مجال توريد المنتجات البلاستيكية (من علب وصناديق وقوارير وأكياس) لعملاء في قطاعات البيع بالتجزئة والأغذية وتعبئة زيوت التشحيم، ومن بين عملائها شركات المراعي، ونادك، وبندة، وكاسترول، وتوتال، وموبيل، وسنتربوينت وسيتي ماكس، وغيرها.

تجاوز صافي دخل الشركة الـ 7.8 مليون ريال سعودي (نحو 2.1 مليون دولار) خلال عام 2021 مقابل 6.04 مليون ريال (نحو 1.6 مليون دولار) خلال 2020.

أكبر مساهم فيها شركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة بنسبة تبلغ حاليا قبل الطرح 79.99% على أن تنخفض إلى 63.99% بعد الطرح. وتعمل شركة عمر أبوبكر بالبيد ومقرها في السعودية في عدة قطاعات منها السيارات وقطع غيارها، والعقارات، والتمويل والنقل والمطاعم.

رأسمال الشركة 50 مليون ريال مقسمة على 5 مليون سهم.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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