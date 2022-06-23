واصلت أسعار النفط تراجعها، وانخفضت يوم الخميس أكثر من 2% وسط مخاوف من أن يؤدي رفع الفائدة إلى ركود اقتصادي عالمي.

تراجع خام برنت 2.3% إلى 109.22 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس بنسبة 2.7% إلى 103.46 دولار للبرميل، حسب رويترز.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأمريكي لا يسعى لخلق ركود ولكنه ملتزم بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى لو كان لهذا تداعيات اقتصادية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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