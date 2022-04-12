ارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي في أول ساعات تداوله بسوق دبي المالي بنسبة 15.7%، ليبلغ 2.87 درهم إماراتي (0.78 دولار) للسهم الواحد.

وكان سعر الإدراج 2.48 درهم (0.68 دولار) للسهم. وسجل السهم سعر 2.98 درهم (0.81 دولار) للسهم بعد بدء التداول.

وبالتزامن مع بدء إدراج وتداول أسهم "ديوا"، نشرت الهيئة على موقع السوق نتائجها المالية السنوية لعامي 2020 و2021 وتضمنت تحقيق صافي دخل 5.1 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار) و6.1 مليار درهم (1.7 مليار دولار) على التوالي.

ويشمل الطرح الأولى بيع 18% من أسهم حكومة دبي بـ"ديوا"، في صفقة هي الأكبر في الخليج منذ الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية في 2019.

وطرحت ديوا 9 مليار سهم بسعر 2.48 درهم للسهم الواحد، في صفقة تبلغ قيمتها 6.1 مليار دولار، بحسب بيان يوم الثلاثاء للمجموعة المالية هيرمس التي قدمة خدمات الاستشارة المالية لعملية الطرح.

وستكون ديوا أكبر شركة في البورصة بقيمة سوقية 33.8 مليار دولار، بحسب رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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