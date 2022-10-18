عرضت وزارة المالية السعودية إعادة شراء سندات مستحقة عليها من حامليها يصل إجماليها إلى 15.5 مليار دولار، فيما تعتزم المملكة إصدار سندات وصكوك جديدة، وفقا لما نقلته رويترز عن إفصاح لبورصة لندن.

وقدمت المملكة عرض شراء نقدي لسندات تحين مواعيد استحقاقها خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بينها سندات بـ 3 مليارات دولار مستحقة في 2023، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل 2025، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026.

وتعتزم الوزارة إصدار سلسلة سندات جديدة مقومة بالدولار بسعر فائدة ثابت في إطار برنامجها العالمي متوسط الأجل للأوراق المالية، بالإضافة إلى صكوك دولارية جديدة خاضعة لظروف السوق، وفقا لما نقلته الوكالة.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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