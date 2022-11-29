انخفض سهم شركة تعليم القابضة الإماراتية، يوم الثلاثاء، في أول يوم لتداوله بسوق دبي المالي بنسبة 15%، وفقا لبيانات سوق دبي.

وأغلق السهم تعاملات الثلاثاء على سعر 2.55 درهم إماراتي (0.69 دولار) للسهم مقابل سعر الافتتاح 3 درهم (نحو 0.82 دولار) للسهم وهو سعر الاكتتاب.

وطرحت الشركة 250 مليون سهم للاكتتاب، بما يعادل 25% من إجمالي رأسمالها، وجمعت 204 مليون دولار.

وتعليم، التي تأسست في دبي عام 2004، هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات التعليم الابتدائي والثانوي في القطاع الخاص، وتدير حاليا 17 مدرسة.

للمزيد: ماذا نعرف عن تعليم الإماراتية؟

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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