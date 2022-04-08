تجري شركة تعليم الإماراتية محادثات أولية مع بنوك بشأن طرح عام أولي، لكن القرار لم يتخذ بعد، وفقا لمصادر تحدثت إلى رويترز.



وتدفع الإمارات نحو إنعاش سوق المال، حيث طرحت هذا الأسبوع هيئة مياه وكهرباء دبي في سوق دبي للأوراق المالية.



وتعليم هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات التعليم الابتدائي والثانوي، في القطاع الخاص، ومن شأن طرحها أن يكون اختبار لهذا القطاع وفقا لرويترز.



فماذا نعرف عن تعليم؟

(وفقا للموقع الرسمي للشركة)

تأسست تعليم، المعروفة سابقا باسم "بيكون للتعليم" ، في دبي في عام 2004.

وافتتحت أول 3 مدارس وروضة واحدة في عام 2005.

وتقدم المدارس التابعة للشركة المنهج الأمريكي والبريطاني.

في عام 2007 ، استثمرت شركة الصكوك الوطنية، المملوكة بنسبة 100% لمؤسسة دبي للاستثمار - الذراع الاستثماري لحكومة دبي - في الشركة وأنشأت شركة "مدارس" لافتتاح وتشغيل مدارس عالمية المستوى في المنطقة.

وفي عام 2008، تم تغيير اسم "مدارس" إلى "تعليم" التي تدير حاليا 17 مدرسة.

يرأس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال الإماراتي البارز خالد الطاير.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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