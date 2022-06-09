أعلنت مجموعة تيكوم الإماراتية في بيان يوم الخميس، نيتها طرح 12.5% من رأسمالها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي.

وتشهد الطروحات الحكومية زخم في الإمارات هذا العام، طُرحت هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي، فيما نفذت أدنوك طرح حصة من شركة بروج التابعة لها والذي اعتبر أكبر طرح في سوق أبو ظبي على الإطلاق.

وتتوقع الشركة بداية الاكتتاب وإعلان النطاق السعري للطرح في 16 يونيو على أن ينتهي اكتتاب المستثمرين يومي 23 و 24 يونيو، وإعلان سعر الطرح في 27 يونيو، ثم إدراج السهم وبدء التداول يوم 5 يوليو المقبل.

وتيكوم هي إحدى شركات دبي القابضة، الأداة الاستثمارية لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا