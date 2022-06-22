تعتزم شركة أبو قير للأسمدة المصرية تأسيس شركة جديدة لإدارة مشروع إنتاج الأمونيا ومنتجات أخرى تقدر تكلفته بـ 1.202 مليار دولار، وفقا لبيان للبورصة يوم الأربعاء.

ما نعرفه عن المشروع وفقا لبيان الشركة:

-سيقام المشروع على أرض جاري تسلمها رسميا

-يتضمن المشروع مصنع إنتاج أمونيا بطاقة 1200 طن يوميا

-يتضمن مصنع إنتاج حامض نيتريك بطاقة 1830 طن يوميا

-مصنع لإنتاج نترات أمونيوم مبرغلة بطاقة 2400 طن يوميا

-تكلفة المشروع الاستثمارية 1.202 مليار دولار

-سيتم تمويل المشروع بنسبة 30% ذاتيا و70% من قروض بنكية

نبذة عن أبو قير للأسمدة

تأسست الشركة عام 1976 لإنتاج وتسويق الأسمدة في مصر وأفريقيا.

في أبريل الماضي، اشترت مجموعة القابضة ADQ الإماراتية حصة بنحو 21.5% في أبو قير ضمن صفقة تضمنت 5 شركات مصرية بقيمة نحو 2 مليار دولار.

لا تزال الحكومة تملك حصة غالبية من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للتنمية وبنك ناصر الإجتماعي والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

(إعداد شيماء حفظي، تحرير ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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