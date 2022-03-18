

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الجمعة، بسبب تقدم ضئيل في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بدون اتفاق أثار مخاوف من تشديد العقوبات وتعطيل إمدادات النفط لفترة طويلة، بحسب رويترز.

وارتفع خام برنت 2.6% إلى 109.39 دولار للبرميل وخام تكساس بنسبة 2.9% إلى 105.91 دولار للبرميل.

كما أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يوم الخميس، حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، مشيرا إلى دور اتفاق أوبك + في ذلك وأهمية المحافظة عليه، وفقا لوكالة أنباء السعودية.

وجاءت التصريحات بعد جولة خليجية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تضمنت السعودية والإمارات في محاولة لرفع انتاج أوبك لخفض الأسعار والتي يبدو انها لم تنجح.

(إعداد: شيماء حفظي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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