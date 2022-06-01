قررت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% ، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء.

وستتم زيادة رأس المال عن طريق منح سهم مجاني مقابل السهم الحالي للمساهم، وذلك من خلال رسملة 12 مليار ريال ( 3.2 مليار دولار) من الأرباح.

يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 24.6 مليار ريال ( 6.6 مليار دولار)، وفقا لبيانات الشركة يوم الأربعاء.

وتعمل معادن في تعدين الذهب والفوسفات والألومنيوم وتصنيعه في السعودية، وهي مملوكة بنسبة 67.2% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

تأسست معادن في 1997 وطرحت للتداول في البورصة السعودية عام 2008.

وخلال العام الماضي، حققت الشركة أعلى أرباح في تاريخها تخطت 5.2 مليار ريال ( 1.4 مليار دولار) بسبب ارتفاع أسعار البيع لمجموعة من المنتجات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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