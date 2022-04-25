تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع، يوم الاثنين، إلى ما دون 100 دولار للبرميل في ظل مخاوف من تأثر الطلب العالمي بفعل تفشي فيروس كورونا في الصين، وهي من أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 2.8% إلى 99.18 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت إلى 103.67 دولار للبرميل بانخفاض 2.8%، بحسب بلومبرغ.

وتفرض السلطات الصينية حجر صحي في مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، منذ أسابيع لكبح تفشي فيروس كورونا، ومؤخرا أقامت السلطات أسوار معدنية لتقييد حركة السكان.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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